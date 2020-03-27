لا تقترب من صديقي...كلب يدافع بشراسة عن قطة (فيديو)

تتسم العلاقة بين الكلاب والقطط عادة بالعداء، لكن هذا الفيديو غيّر قواعد الطبيعة وأثبت العكس.

يظهر مقطع فيديو صاحب البيت، الذي كان عائدًا من العمل، ويحاول أن يداعب قطته المحبوبة كانت نائمة بجانب الكلب على الأريكة.