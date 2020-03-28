حادث مروع ونهاية سعيدة لفتاة دهستها حافلة ضخمة... فيديو

وثقت كاميرات مراقبة خارجية مثبتة على طريق سريع مزدحم بالقرب من محطة وقود، حادثا مروعا شارك به سائق دراجة نارية وصديقته بالإضافة إلى حافلة ضخمة، حيث انتهى المطاف بالفتاة تحت عجلات الحافلة.

ويظهر الفيديو قيام الحافلة بتحويل اتجاهها إلى اليسار بشكل مفاجئ للدخول إلى محطة الوقود، بينما سائق الدراجة لم يستطع الحد من سرعته ووقع على الأرض وانزلقت صديقته بشكل مباشر باتجاه عجلات الحافلة الأمامية.

ووفقا لمقطع الفيديو المتداول، والذي يزعم أنه كان في تايلاند، فإن الفتاة كانت محظوظة للغاية ونجت بعد تعرضها لحادث مروع كاد أن ينهي حياتها بلحظات.