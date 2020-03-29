نصف الكرة الأرضية في المنزل بينما الضباع تتمتع بالمياه... فيديو

ويظهر الفيديو المتداول مجموعة من الضباع وهي تسبح وتتمتع بوقتها في بركة مائية، حيث تقوم بعض بعضها البعض بطريقة ودية.
ويشار إلى أن الضباع لا تظهر طبيعتها الافتراسية بين بعضها البعض عندما تشعر بالأمان وليست بحاجة إلى الطعام.
بينما يلتزم أكثر من نصف سكان الكرة الأرضية منازلهم خوفا من العدوى بفيروس كورونا، تتمتع الضباع بوقتها وتمرح في إحدى البرك المائية في محمية صيد خاصة في الجنوب الغربي من حديقة كروجر الوطنية في جنوب أفريقيا.
ويظهر الفيديو المتداول مجموعة من الضباع وهي تسبح وتتمتع بوقتها في بركة مائية، حيث تقوم بعض بعضها البعض بطريقة ودية.
ويشار إلى أن الضباع لا تظهر طبيعتها الافتراسية بين بعضها البعض عندما تشعر بالأمان وليست بحاجة إلى الطعام.
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