إيطالي يتحدى "كورونا" بفنجان القهوة وعلى طريقته...فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لرجل إيطالي وهو يرتدي ملابسه للخروج لتناول فنجان من القهوة خارج المنزل، في الوقت الذي تسود البلاد حالة من الحجر الصحي بسبب تفشي فيروس "كورونا".

المقطع المصور الذي ظهر في بداية الأمر بأن الرجل لم يحتمل فكرة الجلوس في المنزل ليقرر الخروج لتناول فنجان قهوته في الخارج، انتهى بموقف طريف.

ففي المقطع يظهر الرجل وهو يرتدي ملابسه محاولا الخروج في الوقت الذي أخذت فيه ابنته تمنعه من الخروج، قائلة بأن كل شيء مغلق في الخارج، ليغادر المنزل متجها لشباك المطبخ الذي يطل على باحة المنزل، ويطلب من ابنته فنجان قهوة في جو من الضحك والمرح.