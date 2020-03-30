تمارين اللياقة البدنية في المنزل بإشراف اختصاصي في منتخب كرواتيا...فيديو

تحت عنوان "تدرب في المنزل"، نشرت الصفحة الرسمية لمنتخب كرواتيا بكرة القدم عددا من التمارين المنزلية التي يمكن أن تساعد في المحافظة على اللياقة خلال فترة الحظر الصحي.

ففي الوقت الذي تعيش فيه كرواتيا حالة من الحظر الصحي كغيرها من دول العالم، نشرت الصفحة الرسمية لاتحاد كرة القدم مقطعا مصورا لعدد من التمارين التي تساعد في المحافظة على اللياقة خلال فترة الجلوس منزلا.