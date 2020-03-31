مشهد من فيلم "فاست آند فيورياس" بصورة واقعية في إسرائيل

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشخص يركب على دراجة هوائية وتلاحقه سيارة، في ياركون الإسرائيلية، في عرض يشبه إلى حد كبيرأحد مشاهد الفيلم المشهور "فاست آند فيورياس".

ويظهر في الفيديو راكب الدراجة وهو يستفز سيارة الشرطة ويفر أمامها، قبل أن تلاحقه عبر فسحة خضراء، دون أن تسلك طريق السيارات.

מהיר ועצבני היום בירקון pic.twitter.com/7nbJ0xJtPS — Or Heller אור הלר (@OrHeller) March 28, 2020

وبعد ذلك تنضم سيارة شرطة أخرى وتشارك في ملاحقته، لكن راكب الدراجة ينجح في الفرار من سيارتي الشرطة.