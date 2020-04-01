سياح يجدون طريقة للسفر رغم الحجر الصحي... فيديو

وهكذا اضطر زوجان كيث ويتلي وليز في بريطانيا لإلغاء سفرهم إلى شاطئهما المفضل في مدينة بودابست، لذا قاما بإنشاء نسخة طبق الأصل للشاطئ في غرفة جلوسهما وحتى قاما بوضع الأحجار في أرض الغرفة والمناشف وارتديا ملابس السباحة.

كما قام بريطاني آخر بمحاكاة رياضة السيرفينغ في المنزل بعدما ألغيت رحلته إلى المحيط من خلال الوقوف على طاولته على لوح ركوب الأمواج وتشغيل لوحة الأمواج على شاشة التلفاز.

#holidayingathome 🌴😮👍🏄‍♂️ Shout out to my industry friends to get busy filming..... https://t.co/vbZHuH2lUN — Stuart Barrett (@stubarrett123) March 24, 2020

في وقت سابق، قاما زوجان من باريس بتنظيم جلسة تصوير على خلفية مناطق سياحية وهمية لعطلتهم الملغاة إلى المكسيك.