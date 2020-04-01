شاهد ماذا فعل أب في فترة الحجر الصحي لتسلية أطفاله... فيديو

ويظهر الفيديو الأب وقد وضع أطفاله في وعاء كبير، وأمامه شاشة تلفاز عملاقة تبث مقطع مصور لقطار الموت، حيث يقوم الأب بتحريك الأطفال كما لو كانوا جالسين داخل القطار.

وأضاف الأب بعض المؤثرات من الرياح والمياه لتكون التسلية أقرب إلى الحقيقة (كما كان يتم عرضه في السينما الخماسية الأبعاد).