الشرطة الهندية تضرب مواطنا بالخطأ بعد هروب أحد منتهكي الحظر... فيديو

انتشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يرصد لحظة هروب أحد الأشخاص من الشرطة الهندية، على ما يبدو أنه كان منتهكا للحجر الصحي المفروض في البلاد.

ويظهر الفيديو هروب الشاب الذي كان يرتدي سترة برتقالية اللون، وعند المنعطف، كان هناك شخصان آخران واقفان أمام أحد المحلات، ومن بينهم شخص يرتدي سترة تشبه إلى حد ما سترة الهارب.

وعندما شاهده أحد أفراد الشرطة هجم عليه ظنا منه أنه هو الشخص ذاته الذي هرب وانهال عليه بالضرب بالعصى، وحاول أن يشرح له أنه ليس هو نفس الشخص، ولكن محاولته باءت بالفشل وتلقى عدة ضربات منه.