لمواجهة محنة الحجر الصحي... أب يحضر حفلة عشاء لأولاده.. فيديو

قام أب بريطاني بتحضير حفلة عشاء لأولاده، حيث لعب دور نادل في مطعم وهمي في ظل الحجر الصحي.

ويظهر على مقطع الفيديو ولدان وكأنهما في مطعم ينتظران تقديم الطعام والشراب لهما من قبل النادل، الذي توجه إلى الصبي أولا لتقديم الحليب له بطريقة تقديم النبيذ في المطاعم الحقيقية.

ومن ثم قدم النادل إلى ابنته وسألها ما إن كانت تريد شيئا فطلبت الفتاة من أبيها تقطيع لحم الدجاج فقال لها عندها، نعم قد يكون لحم الدجاج قاسيا أحيانا ومن الصعب تقطيعه.

وتداول المستخدمون مقطع الفيديو بشكل واسع لإعجابهم بطريقة اجتياز هذه العائلة محنة الحجر الصحي.