طيار يتحدى الحجر الصحي ويتابع عمله... فيديو

تداول المستخدمون مقطع فيديو لطيار أمريكي وجد طريقة للشعور، وكأنه لا يزال يعمل في ظل فرض الحجر الصحي في البلاد.

ونشر شاب من ولاية بنسلفانيا ألكسندر ماكغيو، مقطع فيديو مضحك لوالده (وهو طيار يطير عادة بين الولايات المتحدة وأوروبا) وهو يمشي على جهاز المشي في بدلة الطيران ويسحب حقيبة يد خلفه.

وتوقف الطيار عن السفر منذ عدة أسابيع بسبب الجائحة، وكان محاكاة ظروف العمل كتحد لمواجهة الوضع الحالي.