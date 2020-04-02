مع نقص عدد الكمامات... رجل يستخدم "حفاضات" الأطفال للوقاية من كورونا... فيديو

تتنامي ظاهرة صنع الكمامات في المنازل بشكل شخصي بالاعتماد على أشياء من القماش أو غيره في سبيل حل مشكلة نقص هذه المادة في الكثير من المناطق حول العالم.

وهناك الآلاف من دروس صنع الكمامات بشكل ذاتي والتي تعتمد على كل شيء من المناشف الورقية إلى الملابس الداخلية للرجال إلى حمالات الصدر.

يستغرق بعضها بضع دقائق، بينما البعض الآخر أكثر تعقيدًا. يتم نشر المزيد من البرامج التعليمية يوميًا، وبعضها يحتوي على ملايين المشاهدات.

ومؤخرا نشر رجل فيديو يظهر فيه وقد حول "حفاضة" الرضيع إلى كمامة بأسلوب فيه شيء من الذكاء.

ونال الفيديو والطريقة الكثير من التعليقات الإيجابية التي تعبر عن إعجاب المعلقين بالطريقة الجديدة.