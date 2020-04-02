كوبرا ضخمة تختبئ داخل دراجة نارية انتهى بها المطاف داخل عبوة ماء... فيديو

طلب شاب هندي مساعدة من صائد أفاعي بعد أن وجد أفعى ضخمة من نوع كوبرا داخل دراجته النارية.

ويظهر الفيديو المتداول، صائد الأفاعي وهو يحاول الإمساك بالأفعى، حيث بدأ أولا بإخراجها من المكان المختبئة به.

ومن ثم أحضر عبوة كبيرة لحفظ الماء واقترب منها إلى أن دخلت فيها، وسط أصوات الخوف من السكان المحليين.