معركة إثبات وجود بين نمرين في غابة هندية...فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا لمعركة بين نمرين في إحدى غابات الهند، حيث لم يكترثا بوجود عدد من الأشخاص حولهما.

فبحسب الموظف العامل في محمية الغابة، والذي التقط المقطع المصور، فإن الصراع بين النمرين كان من أجل إثبات الوجود في المنطقة.

وأضاف بأن النمرين لم يكترثا لوجود الناس حولهما في معركة من أجل إثبات الوجود.