بيتر تشيك ينشر تحديا جديدا للقضاء على ملل الحجر الصحي... فيديو

نشر الحساب الرسمي لنادي تشيلسي الإنجليزي مقطع فيديو لحارس مرماه السابق، التشيكي بيتر تشيك، وهو يتلاعب بالكرة على طريقته الخاصة في حديقة منزله.

وجاء في تغريدة الحساب الرسمي للنادي: "من يستطيع أن يكون على مستوى التحدي؟"، كنوع من التحديات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا، لقضاء الوقت في المنزل أثناء الحجر الصحي.

Who's up for the challenge? 🤹‍♂️ pic.twitter.com/YKxxHbRgJy — Chelsea FC - #StayHomeSaveLives (@ChelseaFC) April 3, 2020

​وانتشر المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، ولاقى تفاعلا كبيرا من قبل عشاق الكرة حول العالم.