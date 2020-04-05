ببغاء يضحك على صاحبه أثناء ممارسته الرياضة في الحجر الصحي... فيديو

سخر ببغاء من صاحبه وضحك عليه أثناء محاولته لتنفيذ بعض التمارين الرياضية في منزله وسط الحجر الصحي في ولاية آيوا، الولايات المتحدة الأمريكية.

قام ببغاء من نوع مكاو تدعى إيما والبالغة من العمر 30 عاما بالاستهزاء من صاحبها كيلي كاميرون البالغ من العمر 40 عاما، أثناء ممارسته الرياضة في غرفة المعيشة.

وقال كيلي، "كانت تضحك عليي (الببغاء) كلما قمت بهذه التمارين الرياضية"، وأضاف، "أضحكني تصرفها".

في وقت سابق، اتصل ببغاء بقسم الشرطة في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية، يستغيث طالبا النجدة لأن امرأة تتعرض للعنف من قبل زوجها.