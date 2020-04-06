ماعز صغيرة تلهو بألعاب الأطفال بعد خلوها من البشر... فيديو

ووفقا للشابة، فإنه سمحت سابقا لمالك مزرعة مجاورة من منزلها، إدخال الماعز إلى إحدى أراضيها للرعي.
وقالت الشابة في وصف الفيديو: "هذا مشهد رائع ومضحك أشاهده كل يوم عندما أخرج إلى حديقتي لتنفس الهواء النقي".
شهدت إحدى سكان مدينة بريستون البريطانية، التي تلتزم منزلها بسبب الحجر الصحي المفروض في البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا، مشهدا فريدا من نوعه، حيث وثقت لهو الماعز في ألعاب الأطفال بعد خلوها من البشر.
ووفقا للشابة، فإنه سمحت سابقا لمالك مزرعة مجاورة من منزلها، إدخال الماعز إلى إحدى أراضيها للرعي.
وقالت الشابة في وصف الفيديو: "هذا مشهد رائع ومضحك أشاهده كل يوم عندما أخرج إلى حديقتي لتنفس الهواء النقي".
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