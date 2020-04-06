ماعز صغيرة تلهو بألعاب الأطفال بعد خلوها من البشر... فيديو

شهدت إحدى سكان مدينة بريستون البريطانية، التي تلتزم منزلها بسبب الحجر الصحي المفروض في البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا، مشهدا فريدا من نوعه، حيث وثقت لهو الماعز في ألعاب الأطفال بعد خلوها من البشر.