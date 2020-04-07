إيطاليا... متطوعون يرقصون على أنغام "بيبي شارك" أمام مستشفى للمصابين بفيروس كورونا

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه متطوعون من الصليب الأحمر يرقصون أمام أحد مستشفيات الأطفال في إيطاليا.

وبحسب الفيديو قام المتطوعون بأداء حركات راقصة على أنغام أغنية الأطفال "بيبي شارك" والتي اجتاحت مواقع التواصل عربياً وعالمياً.

وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية لا تزال إيطاليا تتصدر الدول الأوروبية في عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، فقد بلغ عدد الإصابات نحو 132500 حالة، والوفيات نحو 16500، فيما تماثل للشفاء نحو 22800 مصاب.

وحتى ظهر الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونًا و358 ألفا، توفي منهم أكثر من 75 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 293 ألفا.