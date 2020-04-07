رياح قوية تقتلع سقف بناء سكني في ثوان...فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لعاصفة ريحية وهي تقتلع سقف أحد الأبنية في مدينة كوكشيتو في كازاخستان.

يظهر المقطع المصور الذي تم تصويره من إحدى الشقق في البناء السكني المجاور، قوة الرياح التي اقتلعت سقف البناء المجاور.

فخلال لحظات اقتلعت الرياح الشديدة التي وصلت سرعتها لـ28 مترا في الثانية، سطحا وصل حجم مساحته لـ700 متر مربع، لتسقطه الرياح على الأرض جانب المبنى السكني.