للعبرة...كلب يظهر مدى سهولة ارتداء الكمامة..فيديو

مع استمرار التزام ملايين الأشخاص بالحجر الصحي، في ظل انتشار فيروس كورنا، تبقى الكمامات واحدة من الإجراءات الضرورية للوقاية من الفيروس.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر كلبا يرتدي بطريقة سليمة الكمامة في وقت لم يتجاوز ثلاث ثواني، وكأن الكلب معتاد على ارتدائها.

Pas si compliqué de mettre un masque. pic.twitter.com/UlHcAmr2a3 — -VÉNOM- (@anthonysarti11) April 6, 2020

وأثار الفيديو موجة من التعليقات، حيث يراه البعض أنه "أذكى من بعض البشر الذين ينتهكون الحجر الصحي".

يعتقد الباقي أنه فيديو عكسي والكلب فقط يخلع القناع. ومع ذلك، فإنهم يوافقون على أنهم أحبوا مقطع الفيديو.