أطباء العناية في فرنسا يرقصون على أنغام كورونا... فيديو

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لاثنين من أطباء العناية في أحد المشافي الفرنسية، يرقصون على أنغام الموسيقى في أحد أقسام العناية الخاصة بمرضى فيروس كورونا المستجد.

ويظهر المقطع اثنين من الأطباء يرقصون رقصة الأرجل، للتخفيف من توتر العمل، وضغط المهام الموكلة لهم في خضم أزمة فيروس كورونا المتفشي في البلاد.

View this post on Instagram A post shared by @_dj_french on Apr 6, 2020 at 7:10pm PDT

وانتشر المقطع بشكل واسع على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "الطريقة الجديدة للمصافحة"، ولاقى ردود أفعال ضخمة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتشر الفيروس حتى الآن في 209 دولة ومنطقة حول العالم، ورغم أن الصين هي بؤرة تفشي المرض ولكنها سيطرت بشكل فعال على انتشاره، ولم تعد لديها أي إصابات تذكر كما أن الوفيات لم تتخط حاجز 3331 إصابة.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

وتجاوز عدد الإصابات، حول العالم، بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، المليون و400 ألف إصابة، ونحو 81 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 300 ألفا.