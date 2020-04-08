شرطة نيويورك تعاني من الأقنعة الطبية التي يرتديها المجرمون في زمن كورونا... فيديو

ألقت شرطة نيويورك القبض على رجل يرتدي قناعا طبيا، كان قد اعتدى على رجال الشرطة في وضح النهار، أثناء توقيفهم لمجرم كان يحاول سرقة أحد المحال التجارية.

ويظهر مقطع الفيديو الشاب ذا القناع الطبي، يلكم أحد رجال الشرطة، عندما كانوا يلقون القبض على أحد المجرمين على قارعة الطريق.

NYC people are dying, and suffering as COVID-19 plagues thousands but the same scumbags continue to roam the streets of NYC and attack NYPD cops. Sadly the wrong people are suffering. Welcome to DeBlasios NYC pic.twitter.com/St6UoXV9wZ — SBA (@SBANYPD) April 8, 2020

​وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، أن الشاب كان يحاول تخليص شريكه في الجريمة من أيدي رجال الشرطة، وهرب ملثما مستغلا ارتداء جميع المارة قناعا طبيا، بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.