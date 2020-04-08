/ شاب ينتهك قواعد العزل الذاتي ويتحمل مسؤولية أفعاله.. فيديو

انتشر مقطع فيديو طريف على مواقع التواصل الاجتماعي، لمجموعة من الرجال، يرتدون اللباس الكامل للوقاية من فيروس كورونا، يحاولون الإمساك بشاب كان قد انتهك تعليمات البقاء في المنزل، للحد من انتشار الفيروس التاجي في إحدى ضواحي مدينة أرزاماس الروسية.

وأثار المقطع ردود فعل متباينة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فبعضها كانت ساخرة من طريقة هروب الشاب، وبعضها استنكرت انتهاك الشاب لقواعد السلامة، معرضا حياته ومحيطه للخطر.

Люди в защитных костюмах пытаются поймать мужчину, сбежавшего из-под карантина. Арзамас pic.twitter.com/kZLblFQaap — ntvru (@ntvru) April 8, 2020

​وانتشر الفيروس حتى الآن في 209 دول، ورغم أن الصين هي بؤرة تفشي المرض ولكنها سيطرت بشكل فعال على انتشاره، ولم تعد لديها أي إصابات تذكر كما أن الوفيات فيها لم تتخط حاجز 3331 حالة.