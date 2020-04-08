ردة فعل كلب بعد اجتماعه بصاحبه بعد أن ضاع عنه لأسبوع... فيديو

اجتمع كلب بصاحبه بعد سبعة أيام قضاها الرجل يبحث فيها عنه، وجمعهما عناق حار وملاطفة استمرت لفترة من الوقت.

وكان اللقاء ودياً جداً بين الطرفين بسبب أن الفترة التي ابتعدا فيها عن بعضهما كانت طويلة، وكان الرجل متلهف جدا لهذا اللقاء بعد البحث الطويل عن كلبه بحسب ما ذكره ناشطون على تويتر.

A man in Tbilisi, Georgia, lost his dog.



He spent weeks searching for him, only to locate him in another town.



This is the moment they reunited.



This is love.



❤️



(@FormulaGE) pic.twitter.com/69wXUEhZRF — Goodable (@Goodable) April 8, 2020

وانتشر مقطع الفيديو بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي، وأثار العواطف لكمية الحب الكبيرة التي ظهرت بيت الاثنين.