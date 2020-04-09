بعد خلوها من البشر... الفئران تتقاتل داخل محطة مترو في لندن

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد معركة بين فأرين داخل إحدى محطات المترو في لندن بعد أن خلت من وجود البشر بسبب جائحة فيروس كورونا.

ويظهر الفيديو، الذي وثّقه أحد الأشخاص، معركة بين فأرين لإثبات الوجود على الأرض في إحدى محطات مترو لندن بعد أن هجرها البشر.

وبعد انتشار الفيديو، علّق بعض الأشخاص، قائلين إنه بعد مرور بضع من الوقت سوف تغزو الطيور والقوارض المنطقة برمتها التي خلت من البشر بسبب انتشار عدوى فيروس كورونا.