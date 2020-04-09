مقطع فيديو مثير... كم أسدا في الصورة

حاز مقطع مصور يختبر قوة الملاحظة على مشاهدات قياسية، اليوم الخميس،

وشاركت سوزانتا ناندا من "إنديان فوريست سيرفيس" المقطع المصور البالغة مدته دقيقة واحدة على موقع "تويتر"، والذي شوهد أكثر من 7500 مرة خلال 3 ساعات من نشره عبر الإنترنت، بحسب صحيفة "إنديا توداي" الهندية.

ويُظهر الفيديو أشبالا مع أمهاتها وهي تعبر الطريق، بينما تتوقف سيارة عابرة للسماح للحيوانات بالانتقال إلى الجانب الآخر من المراعي.

Just keep counting the cubs..

Lovely sight to so many in one go💚💚 pic.twitter.com/SPo4HKokv9 — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) April 9, 2020

وقالت سوزانتا ناندا في تعليق على المنشور "استمر في عد الأشبال. منظر جميل لرؤية الكثير منها دفعة واحدة".

وبحسب صحيفة "إنديا توداي"، فإن المقطع المصور كفيل برسم الابتسامة على الوجه، في ظل الحجر المنزلي المفروض بسبب فيروس "كورونا" المستجد.