لحظات حاسمة في حياة سائق دراجة نارية... فيديو

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة حدوث انهيار لتلة صغيرة واقعة على الطرق السريع بين مقاطعتي شيانجور وسوكاناجارا في إندونيسا.

ويظهر الفيديو انهيار جزء كبير من تلة متوسطة الحجم على الطريق السريع أثناء مرور دراجة نارية، ولكن قائدها تفادى الحادثة بشكل ذكي.

وكاد الانهيار أن يقضي على حياة السائق، لولا سرعته في اتخاذ أقصى اليمين والقفز من الدراجة التي ابتلعتها الأتربة.