لحظات حاسمة في حياة سائق دراجة نارية... فيديو

ويظهر الفيديو انهيار جزء كبير من تلة متوسطة الحجم على الطريق السريع أثناء مرور دراجة نارية، ولكن قائدها تفادى الحادثة بشكل ذكي.
وكاد الانهيار أن يقضي على حياة السائق، لولا سرعته في اتخاذ أقصى اليمين والقفز من الدراجة التي ابتلعتها الأتربة.
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة حدوث انهيار لتلة صغيرة واقعة على الطرق السريع بين مقاطعتي شيانجور وسوكاناجارا في إندونيسا.
ويظهر الفيديو انهيار جزء كبير من تلة متوسطة الحجم على الطريق السريع أثناء مرور دراجة نارية، ولكن قائدها تفادى الحادثة بشكل ذكي.
وكاد الانهيار أن يقضي على حياة السائق، لولا سرعته في اتخاذ أقصى اليمين والقفز من الدراجة التي ابتلعتها الأتربة.
انتشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يرصد لحظة انفجار بطارية في منزل صيني، كان يضعها على الشحن بالقرب من التلفاز.
احتفلت مجموعة من السجناء الإندونيسيين بالإفراج عنهم مبكرًا، بسبب مخاوف من فيروس كورونا المستجد، بأدائها رقصة خاصة حازت على الكثير من الإعجاب.
حاز مقطع مصور يختبر قوة الملاحظة على مشاهدات قياسية، اليوم الخميس،
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد معركة بين فأرين داخل إحدى محطات المترو في لندن بعد أن خلت من وجود البشر بسبب جائحة فيروس كورونا.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com
يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:
إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.
في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com
تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)