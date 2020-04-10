نهاية مأساوية... صيني يشحن بطارية داخل منزله..فيديو

انتشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يرصد لحظة انفجار بطارية في منزل صيني، كان يضعها على الشحن بالقرب من التلفاز.

ووفقا لوسائل الإعلام، فإن مالك المنزل قد نجا من الحريق الذي تسببه انفجار البطارية داخل المنزل، حيث استخدم آلة إخماد الحرائق للحد من انتشار الحريق إلى حين وصول فرق الإنقاذ.

ونتيجة للحادثة، فقد احترق التلفاز والمكيف والأريكة، بالإضافة إلى البطارية، ولكن لم يصب أحد بجروح.