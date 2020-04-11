أفعى تبتلع أخرى في صراع من أجل البقاء.. فيديو

المقطع المصور يظهر صراعا بين أفعى وأخرى التفتا على بعضهما البعص لتبدأ عماية تبادل للعض فيما بينهما.
لينتهي الصراع بتغلب الأفعى ذات الحجم الأكبر وابتلاعها للأخرى، في مشاهد تمثل قانون الغاب المتمثل بالبقاء للأقوى.
تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا يظهر صراعا من أجل البقاء بين أفعتين مختلفتين في الحجم لينتهي بابتلاع إحداهما للأخرى.
المقطع المصور يظهر صراعا بين أفعى وأخرى التفتا على بعضهما البعص لتبدأ عماية تبادل للعض فيما بينهما.
لينتهي الصراع بتغلب الأفعى ذات الحجم الأكبر وابتلاعها للأخرى، في مشاهد تمثل قانون الغاب المتمثل بالبقاء للأقوى.
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