قطة يائسة تفشل في محاولة التقاط سمكة في بركة متجمدة.. فيديو

تداول المستخدمون مقطع فيديو لقطة تحاول بيأس أن تلتقط سمكة في بركة متجمدة في ليتوانيا.

ويظهر في مقطع الفيديو، كيف لاحظت القطة فريستها وهي تسبح في بركة تحت طبقة من الجليد ثم حاولت اللحاق بها والتقاطها، لكنها فشلت في اختراق الجليد بالإضافة إلى أنها كانت تتزحلق على الجليد ولم تستطع الركض بشكل جيد.

في وقت سابق، انتشر مقطع فيديو لكلب يدافع عن قطة من صاحبها حين اقترب منها لمداعبتها.