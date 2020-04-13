نهاية غير متوقعة لعملية افتراس فهد لكلب داخل فناء المنزل... فيديو

ويظهر الفيديو المتداول، تسلل الحيوان المفترس إلى فناء المنزل، حيث يقطن الكلب، وافترسه وأراد سحبه إلى منطقته، ولكن حسب صاحب المنزل، فإن الفهد خاف من إحدى السيارات المارة بالقرب من المنزل، الأمر الذي أدى إلى تركه لفريسته والهرب من المكان.

وفي وقت لاحق، أخبر صاحب المنزل السلطات بالأمر ليتعقبوا الحيوان المفترس، الذي كان يمكن أن يكون أي شخص فريسة له عوضا عن الكلب.