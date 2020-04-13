ثعبان سام يهاجم أما وطفلتيها أمام منزلهم... فيديو

ويظهر الفيديو خروج الأم وطفلتيها من المنزل، حيث لاحظت الفتاة الصغيرة وجود الثعبان السام وبدأت بالصراخ، الأمر الذي لفت انتباه الأم ورمت السلة على الأرض وهرعت لابنتها الصغيرة لإنقاذها ومن ثم هرعت إلى الأخرى لجرها من مكان وجود الثعبان.

وتظهر نهاية الفيديو خروج الأب أيضا من المنزل للمساعدة بعد أن سمع صرخات أطفاله وزوجته.

ويشار إلى أن هذا النوع من الثعابين يدعى "الثعبان البني" وهو سام وينتشر في جميع أنحاء شرق أستراليا - من شمال كوينزلاند إلى جنوب أستراليا.