"بصحتك"... إيطاليون يتخطون الحجر الصحي ويشربون النبيذ مع جيرانهم... فيديو

تدوال المستخدمون مقطع فيديو طريف لمواطنين إيطاليين وهم يشربون النبيذ مع جيرانهم في ظل الحجر الصحي.

صمم إيطاليون محتجزون في منازلهم عصى من قصب خاصة لديها أيدي للإمساك بكأس الشمبانيا.

ويظهر في مقطع الفيديو كيف يقف المواطنون على شرفهم ويمدون العصى مع المشروب لبعضهم البعض ويهتفون "بصحتك".

في وقت سابق، بدأت حملة على "فيسبوك" للأشخاص الذين يزينون أنفسهم من أجل الخروج لرمي القمامة حيث ينشر الأستراليون صورا ومقاطع فيديو في مجموعة "Bin isolation outing" لجولاتهم القصيرة.