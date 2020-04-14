الحيتان تظهر بالقرب من شواطئ البحر الأبيض المتوسط مع اختفاء البشر

في علامة أخرى على استمتاع الحيوانات البرية والبحرية بحرية أكبر بينما يلتزم البشر بالبقاء في منازلهم خوفا من فيروس كورونا، صورت دورية بحرية لقطات نادرة لحيتان تمر عبر مياه البحر الأبيض المتوسط ​​قبالة ساحل جنوب فرنسا.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، تم تصوير زوج من الحيتان يوم الثلاثاء الماضي، في المياه قبالة متنزه كالانك الوطني، وهو محمية من الجمال الطبيعي المتميز بجوار مدينة مرسيليا الساحلية المتوسطية المزدحمة عادة ولكنها مغلقة الآن.

وقال ديدييه ريولت، رئيس مجلس إدارة المتنزه، إنه حدث "نادر جدًا" أن يتم رصد حيتان الزعانف وتصويرها في أماكن قريبة من مياه المحمية، موضحًا أن الحيتان عادة ما تبتعد في المياه العميقة للبحر​​، ولكن يبدو أن ضعف حركة المرور البحرية والرياضات المائية وصيد الأسماك وقوارب النزهة قد جذبها.

وأضاف أن غياب النشاط البشري يعني أن الحيتان أكثر هدوءًا وثقة في إعادة اكتشاف نطاقها الذي تتخلى عنه عندما يكون هناك حركة بحرية. تعد حيتان الزعانف من بين أكبر الأنواع، حيث تزن ما يصل إلى 70 طنًا وتنمو بطول 20 مترًا (65 قدمًا).

2 rorquals ont été observés dans le @ParcCalanque🐳

Des images rares capturées par la patrouille ULAM13. Cette observation du 2ème plus grand animal au monde est un indice de + sur un potentiel effet du confinement sur le comportement de la faune sauvage. https://t.co/YWPadL0DXH pic.twitter.com/YnpbaOBEgC — Parc des Calanques (@ParcCalanques) April 8, 2020

​من الواضح أن عمليات الإغلاق تساعد الطبيعة والتنوع البيولوجي على إعادة اكتشاف مساحاتهما الطبيعية، بحسب ريولت، والذي يقول أيضًا: "الحيوانات سواء كانت حوتًا أو أنواعًا بحرية أخرى، تعيد اكتشاف ثقتها وسلامها بوضوح، مما يتيح لها الاقتراب من الشاطئ".