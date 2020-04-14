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16:35 GMT14 أبريل/ نيسان 2020
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    الحيتان تظهر بالقرب من شواطئ البحر الأبيض المتوسط مع اختفاء البشر

    © flickr.com / Len2040
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    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (47)
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    في علامة أخرى على استمتاع الحيوانات البرية والبحرية بحرية أكبر بينما يلتزم البشر بالبقاء في منازلهم خوفا من فيروس كورونا، صورت دورية بحرية لقطات نادرة لحيتان تمر عبر مياه البحر الأبيض المتوسط ​​قبالة ساحل جنوب فرنسا.

    © CC0 / JimmyDominico / pixabay
    سمكة قرش تسبح على شواطئ فرنسا في عز الحجر الصحي... فيديو
    وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، تم تصوير زوج من الحيتان يوم الثلاثاء الماضي، في المياه قبالة متنزه كالانك الوطني، وهو محمية من الجمال الطبيعي المتميز بجوار مدينة مرسيليا الساحلية المتوسطية المزدحمة عادة ولكنها مغلقة الآن.

    وقال ديدييه ريولت، رئيس مجلس إدارة المتنزه، إنه حدث "نادر جدًا" أن يتم رصد حيتان الزعانف وتصويرها في أماكن قريبة من مياه المحمية، موضحًا أن الحيتان عادة ما تبتعد في المياه العميقة للبحر​​، ولكن يبدو أن ضعف حركة المرور البحرية والرياضات المائية وصيد الأسماك وقوارب النزهة قد جذبها.

    وأضاف أن غياب النشاط البشري يعني أن الحيتان أكثر هدوءًا وثقة في إعادة اكتشاف نطاقها الذي تتخلى عنه عندما يكون هناك حركة بحرية. تعد حيتان الزعانف من بين أكبر الأنواع، حيث تزن ما يصل إلى 70 طنًا وتنمو بطول 20 مترًا (65 قدمًا).

    ​من الواضح أن عمليات الإغلاق تساعد الطبيعة والتنوع البيولوجي على إعادة اكتشاف مساحاتهما الطبيعية، بحسب ريولت، والذي يقول أيضًا: "الحيوانات سواء كانت حوتًا أو أنواعًا بحرية أخرى، تعيد اكتشاف ثقتها وسلامها بوضوح، مما يتيح لها الاقتراب من الشاطئ".

    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (47)

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    البحر الأبيض المتوسط, الحوت, الطبيعة
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