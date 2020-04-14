الحيتان تظهر بالقرب من شواطئ البحر الأبيض المتوسط مع اختفاء البشر

وقال ديدييه ريولت، رئيس مجلس إدارة المتنزه، إنه حدث "نادر جدًا" أن يتم رصد حيتان الزعانف وتصويرها في أماكن قريبة من مياه المحمية، موضحًا أن الحيتان عادة ما تبتعد في المياه العميقة للبحر، ولكن يبدو أن ضعف حركة المرور البحرية والرياضات المائية وصيد الأسماك وقوارب النزهة قد جذبها.
وأضاف أن غياب النشاط البشري يعني أن الحيتان أكثر هدوءًا وثقة في إعادة اكتشاف نطاقها الذي تتخلى عنه عندما يكون هناك حركة بحرية. تعد حيتان الزعانف من بين أكبر الأنواع، حيث تزن ما يصل إلى 70 طنًا وتنمو بطول 20 مترًا (65 قدمًا).
2 rorquals ont été observés dans le @ParcCalanque🐳— Parc des Calanques (@ParcCalanques) April 8, 2020
Des images rares capturées par la patrouille ULAM13. Cette observation du 2ème plus grand animal au monde est un indice de + sur un potentiel effet du confinement sur le comportement de la faune sauvage. https://t.co/YWPadL0DXH pic.twitter.com/YnpbaOBEgC
من الواضح أن عمليات الإغلاق تساعد الطبيعة والتنوع البيولوجي على إعادة اكتشاف مساحاتهما الطبيعية، بحسب ريولت، والذي يقول أيضًا: "الحيوانات سواء كانت حوتًا أو أنواعًا بحرية أخرى، تعيد اكتشاف ثقتها وسلامها بوضوح، مما يتيح لها الاقتراب من الشاطئ".
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