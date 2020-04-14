أنثى حمار الوحش تهرب من مأواها بهدف الحب والنتيجة ثمرة نادرة... فيديو

ولد حيوان هجين جديد من الحمار وحمار الوحش في متنزه "تشولو هيلز ناشيونال بارك" في كينيا.

وتعتبر ولادة "زونكي" نادرة لكنها موجودة في جميع أنحاء العالم، حيث أن الحمار الوحشي هو الأم وقد ورث "زونكي" عن أمه رجليها المخططتين.

وقالت مجموعة الإنقاذ لهيئة "Sheldrick Wildlife Trust":"هربت الأم من حديقة "Tsavo East" في كينيا واختلطت مع قطيعٍ من الماشية المحلية. وقمنا فيما بعد بنقلها إلى حديقة "Chyulu" الوطنية لتتعرّف على حمار فتزاوجا وأنجبا الزونكي".

يذكر أن "إيبو"، وهي من فصيلة الزونكي، ولدت عام 2013 في إيطاليا، فأصبحت نقطة جذب سياحي في مدينة فلورنسا. وفي جورجيا ولد ثديي زونكي عام 2010.

ويعرف هذا النوع من الحيوانات باسم "زونكي" إذ يجمع بين "دونكي" التي تعني حمارا بالإنجليزية و"زيبرا" التي تعني حمارا وحشيا، "Donkey + Zebra = Zonkey".