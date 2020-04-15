سيارة تطير في الجو لعدة أمتار بعد اصطدامها بحاجز... فيديو

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لحادث سيارة جرى في بولندا، يوم عيد الفصح، حيث طارت سيارة بعد اصطدامها بحاجز لحديقة تقع على مفترق طرق.

المقطع المصور يظهر لحظة اصطدام السيارة بالحاجز وهي تسير بسرعة كبيرة، الأمر الذي أدى لطيرانها لعدة أمتار.

وبحسب تصريحات رجال الشرطة، فإن سائق السيارة صاحب الـ41 عاما بصحة جيدة وجرى إخراجه بمساعدة رجال الأطفاء ليتم نقله لاحقا الى المستشفى، بانتظار التحاليل، حيث يعتقد رجال الشرطة بأن السائق كان تحت تأثير الكحول.