مصاب بكورونا يهرب من سيارة الإسعاف... والشرطة توقفه بعد مطاردة مثيرة... فيديو

هرب رجل مصاب بفيروس كورونا من سيارة إسعاف أثناء نقله إلى أحد المستشفيات في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، ما استدعى تدخل الشرطة لتتبعه والقبض عليه.

التقطت كاميرات المراقبة الحادثة في حي كونستيتسيون في بوينس آيرس، وسط إجراءات صارمة للعزل الصحي تشهدها المدينة، وانتشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

Tenía síntomas compatibles con coronavirus.

Una ambulancia lo llevó al Hospital Muñiz.

Se escapó de los médicos.

Terminó detenido.

Buenos Aires, Argentina. pic.twitter.com/Cdd4GwowRC — Agustín Ceruse (@agusceru) April 13, 2020

​وتمكنت الشرطة من تحديد موقع الرجل من خلال كاميرات المراقبة المنتشرة في شوارع العاصمة الأرجنتينية، بينما كان يمشي في شارع خال تماما من المارة وهو يكتب في هاتفه المحمول.