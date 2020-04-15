مصاب بكورونا يهرب من سيارة الإسعاف... والشرطة توقفه بعد مطاردة مثيرة... فيديو

التقطت كاميرات المراقبة الحادثة في حي كونستيتسيون في بوينس آيرس، وسط إجراءات صارمة للعزل الصحي تشهدها المدينة، وانتشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
Tenía síntomas compatibles con coronavirus.— Agustín Ceruse (@agusceru) April 13, 2020
Una ambulancia lo llevó al Hospital Muñiz.
Se escapó de los médicos.
Terminó detenido.
Buenos Aires, Argentina. pic.twitter.com/Cdd4GwowRC
وتمكنت الشرطة من تحديد موقع الرجل من خلال كاميرات المراقبة المنتشرة في شوارع العاصمة الأرجنتينية، بينما كان يمشي في شارع خال تماما من المارة وهو يكتب في هاتفه المحمول.
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