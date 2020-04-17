طفلة تطلب من صديق والدتها رقصة "الأب والبنت" بشكل مؤثر... فيديو

صورت الأمريكية ماريسا طفلتها نيفاي وهي تطلب بمشهد مؤثر من تايلور صديق والدتها أن يكون معها في المدرسة كوالدها ويراقصها رقصة "الأب والبنت".

ونشرت قناة "عرض كيلي كلاركسون" على يوتيوب مشاهدا من الفيديو المؤثر الذي التقطته ماريسا لابنتها وهي تطلب من صديقها تايلور أن يرافقها في رقصة "الأب والابنة" في مدرستها حيث بدت علائم التأثر عليه.

وقال تايلور أنه تأثر ويعرف كيف تكون مشاعر اللحظة الجميلة لمرافقة الأب حيث أنه نشأ أيضًا بدون والده البيولوجي ويعرف مدى أهمية وجود شخصية أب في حياة الشخص.