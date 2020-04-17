إنقاذ أفعى من ضفدع سام ضخم... فيديو

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد عملية إنقاذ أفعى من ضفدع سام ضخم أرادت افتراسه، الأمر الذي كان سيؤدي إلى موتها.

ويظهر الفيديو قيام شاب أسترالي، على مدى 5 دقائق، بعملية سحب الضفدع السام، حيث كانت الأفعى متشبثة به بشكل قوي لتقوم ببلعه فيما بعد (وهي عملية تقوم بها الأفاعي بشكل عام، لقتل الفريسة قبل ابتلاعها).

ووفقا للشاب الأسترالي، فإن الأفعى التي أنقذ حياتها، تعيش داخل بيته الصيفي لمدة تزيد عن 8 سنوات في ولاية نيو ساوث ويلز الأمريكية.