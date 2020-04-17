لبؤة تفترس ضبعا... فيديو

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة انقضاض لبؤة على ضبع وافتراسه في حديقة كروجر الوطنية في جنوب أفريقيا.

ويرصد الفيديو اقتراب الضبع من منطقة الأسود، حيث لم يكن على علم بوجودهم، وحال لاحظت اللبؤات الفريسة استعدت لمطاردتها.

ونجحت إحدى اللبؤات في اللحاق بالضبع والإمساك به، حيث ظهر في الفيديو عدة لبؤات أخريات أيضا قدمت لوجبة الغداء.