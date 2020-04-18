لحظات مرعبة لامرأة كادت أن تُدهس وهي تجر عربة طفل في نفق مظلم.. فيديو

تجنّب سائق سريع البديهة دهس أم وطفلها عندما ظهرا في منتصف نفق مظلم في الصين.

ويظهر مقطع الفيديو لحظات مرعبة لسائق وهو يقود سيارته إلى نفق في مدينة فوشان بمقاطعة غوانغدونغ في جنوب شرق الصين.

وبعد ثوانٍ فقط من دخول النفق، تظهر امرأة وهي تدفع عربة عليها طفل صغير.

وبنفس اللحظة يقوم السائق باستخدام فرامل الطوارئ للتوقف دون إصابة أحد.

ليس من الواضح لماذا كانت المرأة تسير عبر النفق حيث يمنع للمشاة الدخول.

وانتقد المعلقون المرأة بشدة لتعريضها طفلها للخطر وقال أحدهم: "إنها لا تستحق أن تكون أماً! لن تعرض أي أم طفلها لمثل هذا الخطر".

لكن الكثير من المشاهدين الآخرين أشادوا بالسائق على ردة فعله السريعة، حيث علق أحدهم، "أعتقد أن السائق يستحق التصفيق!".