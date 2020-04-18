روبوت يسرق من أمريكي ويجبره على مطاردة طعامه... فيديو

طال انتظار عميل طلب طعامه من خدمة التوصيل بسبب خطأ غير اعتيادي حدث في لوس أنجلوس، أمريكا.

وتجاهل الروبوت الذي كان من المفترض أن يحضر السندويتش، عند وصوله إلى المكان، الزبون يوسف واستمر بالتحرك.

ويظهر على مقطع الفيديو كيف يحاول العميل اللحاق بطعامه ويطلب من الروبوت أن يتوقف، واستسلم يوسف بعد 25 دقيقة من مطاردة غذائه ولم يتمكن من الحصول على السندويتش فالروبوت اختفى في اتجاه غير معروف.

وفي نفس الوقت ظهرت عبارة "أنا آسف" على شاشة الروبوت الذي يدعى "سيرف".

في سياق متصل، بدأت مؤسسة في كولومبيا تدعى "رابي" في استخدام الروبوتات لتوصيل طلبات الطعام إلى المنازل، وذلك في ظل تفشي وباء كورونا المستجد.