سحق سيارة بواسطة رافعة ضخمة تعطلت مكابحها... فيديو

تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحادث سحق سيارة عن طريق شاحنة تحمل رافعة يبدو أن خللا أصاب مكابحها.

ويظهر في الفيديو، الذي التقط بواسطة كاميرا مثبته في لوحة تحكم إحدى السياراة القريبة من الواقعة، انطلاق شاحنة تحمل رافعة ضخمة في عكس اتجاه سير الطريق لتجرف في طريقها إحدى السيارات ومن ثم تسحقها.

يشار إلى أنه لم يتم الكشف عن مكان وقوع الحادث ولا ما أسفر عنه من خسائر مادية وبشرية.