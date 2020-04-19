شخص يقرر عدم ترك قطته وحيدة مجددا بعدما راقبها... فيديو

وضع شخص كاميرا في منزله لمعرفة ماذا تفعل قطته، عندما يتركها بمفردها في المنزل، وبعد مشاهد الفيديو قرر ألا يتركها مجددا وحيدة لمدة طويلة.

قام أحد مستخدمي موقع Reddit بتصوير قطته بالفيديو في غيابه. عندما عاد إلى المنزل، شاهد الفيديو واعترف بأنه لا يمكنه المغادرة لفترة طويلة.

وأظهر مقطع الفيديو، القطة وهي تتجول أمام مدخل البيت وهي تموء بصوت عالي كأنها تنادي صاحبها. لا تجد القطة الصغيرة شيئًا يشغل نفسا، وتبدأ بالذهاب أمام الكاميرا. كما قامت بجلب الخيط الذي يبدو أنه لعبتها المفضلة عندما يكون صاحبها في المنزل، لكنها لا تعرف ماذا يفعل به. وبعد عدة محاولات باءت بالفشل من رجوع صاحب البيت، قررت النوم أمام باب المدخل في انتظار صاحبها.

ولقي الفيديو ردود فعل عديدة من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طلب صاحب القطة الصغيره منحها المزيد من العناق ومحاولة تركها وحدها لأقصر وقت ممكن. فيما قال آخرون إن لديهم نفس التجربة.