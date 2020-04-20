بالفيديو...بطاريق تتجول في شوارع جنوب أفريقيا

بينما يمنع فيروس كورونا البشر من الخروج من مساكنهم ويبقون في منازلهم للعزل الذاتي، تتجول البطاريق سعيدة في شوارع جنوب أفريقيا.

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر طيور البطريق تتجول في شواع إحدى مدن جنوب أفريقيا.

ويبين الفيديو كيف يقف ثلاثة بطاريق منتظرين انضمام صديقهم إليهم، ثم تقوم البطاريق الثلاثة بعبور الشارع واستكمال جولتها مستمتعة بالطقس الجميل.

وعبر بعض المستخدمين عن إعجابهم بالفيديو وكتب أحدهم: "أذكى من البشر! انتظروا أخوهم وعبروا الطريق والتزموا المشي على طول الرصيف".

وكتب مستخدم آخر:"وهذا ما يسمى Akır Zaman في كازاخستان... في أحد الأقاليم، ظهر عدد كبير من الفيلة".