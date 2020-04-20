حرب دامية بين قرشين تنتهي بالتهام أحدهما الآخر.. فيديو

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحرب دامية بين قرشين بالقرب من الشاطئ، انتهت بالتهام أحدهما للآخر.

وظهر في المقطع ميناء صغير لقوارب الصيد الشراعية، كانت مياهه هادئة نوعا ما إلى أن ظهر قرش مندفع بسرعة كبيرة هاربا نحو الشاطئ.

الشواطئ ليست دائما جميلة

معركة شرسة بين قرشين حصدت ملايين المشاهدات

لاتفوتك👌



pic.twitter.com/wmDhoE5pdY — عالم الإفتراس (@Betkoen90) April 19, 2020

​وارتطم القرش بصخور الشاطئ، قبل أن يسحبه القرش الآخر ويلتهمه تحت الماء، مما أدى إلى تلون مياه الميناء باللون الأحمر.