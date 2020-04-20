سنجاب يراوغ قطا ويتخلص منه أمام أعين صاحبه... فيديو

تمكن سنجاب بخفته من التخلص من قط كان ينتظره للانقضاض عليه وسط مشاهدة صاحبة القط.

ويظهر مقطع الفيديو، قطا ينتظر بصبر وبيقين كبير السنجاب، الذي كان يسير على جدران منزله ليلمس الأرض في النهاية لينقض عليه. ومع ذلك، لم تسر الأمور كما خطط له.

تقول المرأة التي سجلت مقطع الفيديو الذي يظهر فيه "القط ضد السنجاب على الشرفة. يلعبون لعبة القط والفأر طوال الوقت. لم تتح الفرصة للقط. هرب السنجاب كما هو الحال دائمًا".

كان السنجاب عند ارتفاع النافذة عندما حدث الاتصال البصري الأول بينهما. بدأت منافسة رد فعل حقيقية.

أعطى قفزة صغيرة أعادت الحيوان الصغير. لكن الخطوة إلى الوراء كانت فقط لاكتساب الزخم وتحرك السنجاب بأقصى سرعة.

عندما لاحظ القط الحركة، كان الأوان قد فات. وبمجرد وصوله إلى القمة، استمر في طريقه إلى المرتفعات عن طريق توجيه الكابل. أصيب القط الصغير بخيبة أمل أخرى. كما يبدو أن صاحبه قد دعم الخصم وتحتفل بالنشوة "أوه ، لقد فعلت ذلك!".