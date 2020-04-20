قرد يلعب بطائرة ورقية على سطح أحد المباني مع استمرار الحجر الصحي... فيديو

في التسجيل المنشور على "تويتر" من قبل الحارس سوسانتا ناندا، يظهر القرد، وهو يلعب بطائرة ورقية بشكل سليم على سطح أحد المباني في مدينة هندية.
Evolution happening fast due to lockdown😂— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) April 16, 2020
Monkey flying a kite. Yes it’s a monkey for sure😁 pic.twitter.com/6W8MtpPK43
وقال شخص من ولاية أوديشا على الساحل الشمال الشرقي للهند في تعليق على التغريدة "التطور يتقدم بسرعة بسبب الحجر الصحي. القرد يلعب بالطائرة الورقية. نعم، إنه قرد بالتأكيد".
هذا ولم يمر هذا الفيديو المضحك على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، دون تعليقات، حيث قال أحد مستخدمي الإنترنت: "تم تحديث عالم القردة"، في إشارة إلى فيلم الخيال العلمي الأمريكي، الذي أخرجه روبرت وايت، حيث أصبحت مجموعة من القردة أكثر ذكاءً بعد تجربة فاشلة.
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