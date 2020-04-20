قرد يلعب بطائرة ورقية على سطح أحد المباني مع استمرار الحجر الصحي... فيديو

أصبح عالم القردة أقرب من الأشخاص من استمرار الحجر الصحي، إذ وجد قرد أن أفضل طريقة للاستمتاع هي اللعب بطائرة ورقية على سطح أحد المباني.

في التسجيل المنشور على "تويتر" من قبل الحارس سوسانتا ناندا، يظهر القرد، وهو يلعب بطائرة ورقية بشكل سليم على سطح أحد المباني في مدينة هندية.

Evolution happening fast due to lockdown😂



Monkey flying a kite. Yes it’s a monkey for sure😁 pic.twitter.com/6W8MtpPK43 — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) April 16, 2020

وقال شخص من ولاية أوديشا على الساحل الشمال الشرقي للهند في تعليق على التغريدة "التطور يتقدم بسرعة بسبب الحجر الصحي. القرد يلعب بالطائرة الورقية. نعم، إنه قرد بالتأكيد".

هذا ولم يمر هذا الفيديو المضحك على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، دون تعليقات، حيث قال أحد مستخدمي الإنترنت: "تم تحديث عالم القردة"، في إشارة إلى فيلم الخيال العلمي الأمريكي، الذي أخرجه روبرت وايت، حيث أصبحت مجموعة من القردة أكثر ذكاءً بعد تجربة فاشلة.