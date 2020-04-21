الأزواج يواصلون ابتكار حفلات زفاف غير مألوفة بسبب كورونا... فيديو

قام زوجان بإحياء حفل زفاف في ولاية لويزيانا الأمريكية بحضور "صور" أقاربهم وأصدقائهم في ظل تفشي فيروس "كورونا".

ويعمل الزوجان كممرضين في مستشفى مدينة باتون روج، حيث يصارعون فيروس "كورونا" 50 ساعة في الأسبوع.

ونشر شقيق الزوجة مقطع فيديو لزفافهما، حيث يظهر الزوجان في كنيسة وقد طبعت صور أقاربهم وأصدقائهم، الذين لم يتمكنوا من الحضور بسبب الحجر الصحي، ولصقت على الكراسي.

في وقت سابق، نشر مقطع فيديو لحفل زفاف في دولة فلسطين وسط إجراءات احترازية تتعلق بتفشي فيروس كورونا الجديد (الجائحة) في أجواء ممطرة يسودها الحذر.