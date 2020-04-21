شاهد كيف هربت بقرة من كلاب طاردتها... فيديو

ويظهر الفيديو مطاردة كلبين لبقرة في فناء أحد المنازل، حيث قررت البقرة الهرب منهما عبر القفز في بركة السباحة الخاصة بالمنزل، حيث قفز أحد الكلاب أيضا ليتابع مهمة المطاردة.

وبعد لحظات ظهر "كاو بوي" وأمسك بالبقرة بشكل مذهل، وأخرجها من البركة. ولم يتم ذكر من أين كانت البقرة هاربة، ولماذا يلاحقها الكلبان.